〈房產〉北市仲介公會：房市明年未脫離盤整 可望譜「價跌量出」走勢

2025-12-04

根據最新推估數字顯示，2025 年全台全年建物買賣移轉量僅勉強守住 26 萬棟大關，但仍創下近 9 年來新低紀錄，有不少業者都是在苦撐待變。台北市不動產仲介公會認為，2026 年房市並未脫離盤整格局，但最壞的時刻已經過去，明年房市將有望展示出「價跌量出」的格局。

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北市不動產仲介公會並指出，2026 年房市會是「調整、整理、等待」的一年。對於剛需與換屋族而言，2026 年是一個可望以更合理預算購屋的時間點。

台北市不動產仲介公會根據全台六都最新發佈的前 11 個月房屋買賣移轉棟數推估，2025 年全台全年房屋交易量大概會落在 26 萬 1, 601 棟上下，算是勉強守住 26 萬棟大關卡，但與 2024 年 35 萬棟比較，大幅衰退了 25.4%，交易量創下近 9 年來新低紀錄。

北市不動產仲介公會理事長蘇金城今 (4) 日表示，2024 年 9 月台灣央行祭出第七波信用管制，10 月起市場交易量就出現急凍的情形，今年來房市交易持續沒有起色，即使 9 月初行政院出面要求金管會將新青安房貸排除在銀行法第 72-2 條之外，扭開房貸水龍頭，後續央行也延長換屋族切結換屋限期為 18 個月，但仍然難以挽回房市頹勢，市場甚至一度悲觀的預測全年交易量恐怕會跌破 26 萬棟大關。

蘇金城並指出指出，2025 年台北市房市表現不脫「價盤量縮」的急凍格局，跟全台的房市走勢大致上是相吻合的。房價方面，台北市出現高檔震盪盤整的走勢；交易量方面，台北市整年度房屋交易量以前 11 個月的買賣移轉棟數推估應該只有 22, 694 棟左右，急凍之下衰退幅度達 24.2%，寫下了近 9 年來的新低紀錄，已經很接近 2016 年的慘況，個別行政區只有北投區與士林區因輝達效應異軍突起，價格更顯得格外堅挺。