鉅亨網新聞中心 2025-12-09 13:40

太空探索科技公司 SpaceX 近日向美國專利商標局提交的「Starlink Mobile」（星鏈移動）商標申請，揭示了馬斯克建立獨立行動通訊業者的宏大戰略，預示著全球電信產業格局將迎來顛覆性的變革。

不只上太空！「星鏈移動」商標洩露馬斯克野心棋局。(圖:shutterstock)

該項服務商標申請已於 10 月 16 日提交並獲受理。根據申請文件，「星鏈移動」的業務核心為通訊服務，旨在透過無線電信設備和龐大的衛星網路，實現雙向、即時的語音、音訊、視訊和資料傳輸服務。

這說明了 SpaceX 的目標，不僅限於提供固定地點的高速網路，更劍指移動裝置的直接通訊能力，與傳統行動電信業者展開正面競爭。

SpaceX 的戰略佈局已非首次露出端倪。今年 9 月，SpaceX 斥資 170 億美元，從 EchoStar 收購了 AWS-4 和 H 頻段頻譜許可證。此舉被業界視為強化星鏈直接面向消費者提供行動服務的關鍵一步。

儘管 SpaceX 目前與美國電信巨頭 T-Mobile US 保持合作，利用星鏈網路為地面訊號「盲區」提供衛星通訊，但馬斯克本人曾在 Podcast 節目中透露，自建獨立的行動電信商，直接與 AT&T、Verizon 等公司競爭，「可能也是一個選項」。此番「星鏈移動」商標的申請，無疑使這一選項的實施可能性大幅提高。

星鏈（Starlink）業務目前已部署約 9000 顆衛星，為全球客戶提供高速網路連接，其強勁成長是推動 SpaceX 估值飆升的重要動能。儘管馬斯克對近期 8000 億美元的估值傳聞表示「並不準確」，但他強調，星艦（Starship）和星鏈的進展，以及獲得「全球直連手機網路的頻譜」，將「大幅擴大公司可服務市場的規模」。

市場猜測，這項電信布局最終將為 SpaceX 帶來更大的市場潛力，甚至可能影響其潛在的首次公開募股（IPO）計畫。SpaceX 目前正考慮在 2026 年進行 IPO。

此外，更有知情人士透露，為準備與蘋果的潛在合作，SpaceX 在設計新一代衛星時，刻意增加了對 iPhone 目前所用無線頻譜的支援。