鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元下修至1元，其中最高估值1.23元，最低估值0.77元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.23(1.23)3.755.54.12
最低值0.77(0.77)1.712.853.05
平均值1.01(1.03)2.583.463.59
中位數1(1.06)2.583.413.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值282.79億314.77億337.27億333.89億
最低值279.37億294.39億309.11億323.32億
平均值281.59億303.20億318.42億329.08億
中位數281.79億302.56億316.61億330.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.441.610.870.760.76
營業收入90.48億157.90億238.14億260.91億274.83億

詳細資訊請看美股內頁：
西南航空(LUV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSLUV

