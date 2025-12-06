鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為34.50元
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對西南航空(LUV-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元下修至1元，其中最高估值1.23元，最低估值0.77元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.23(1.23)
|3.75
|5.5
|4.12
|最低值
|0.77(0.77)
|1.71
|2.85
|3.05
|平均值
|1.01(1.03)
|2.58
|3.46
|3.59
|中位數
|1(1.06)
|2.58
|3.41
|3.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|282.79億
|314.77億
|337.27億
|333.89億
|最低值
|279.37億
|294.39億
|309.11億
|323.32億
|平均值
|281.59億
|303.20億
|318.42億
|329.08億
|中位數
|281.79億
|302.56億
|316.61億
|330.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.44
|1.61
|0.87
|0.76
|0.76
|營業收入
|90.48億
|157.90億
|238.14億
|260.91億
|274.83億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
