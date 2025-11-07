鉅亨網編輯林羿君 2025-11-07 11:29

美國史上最長的政府停擺擾亂了航空旅行，導致成千上萬的乘客爭相確定行程，美國各地的航空公司已開始取消未來幾天的航班。

政府停擺還下令砍10%航班 美國最繁忙空域成政治戰場。(圖:shutterstock)

美國聯邦航空管理局 (FAA)6 日) 政府停擺期間空中交通管制的安全問題為由，命令航空公司從美國東部時間週五上午 6 點開始，將 40 個高流量機場的國內航班運營削減 4%，然後從 11 月 14 日開始削減 10%。不過，至少一位國會民主黨高層人士呼籲提高透明度，以確保此舉並非出於政治動機。

根據該命令所附的清單，進出美國最大機場的航班均受到影響 。其中包括紐約地區的拉瓜迪亞機場、紐華克機場和約翰甘迺迪機場，以及洛杉磯、芝加哥、丹佛和亞特蘭大的樞紐機場。

四大航空公司已取消了超過 700 個週五航班，全球最繁忙的航空市場已成為共和黨和民主黨之間長期存在的聯邦資金衝突的爆發點，而川普正在加重施壓，要求達成協議。

聯合航空控股 (UAL-US) 宣布計劃針對週五、週六和週日的航班實施 4% 的削減，相當於每天不到 200 班航班。該航空公司打算在接下來一週內進一步削減航班，以便在下週五前達到 10% 的目標。

其他主要航司的取消情況包括，達美航空 (DAL-US) 週五取消約 170 班；美國航空集團 (AAL-US) 至下週一每天取消 220 班；西南航空週五則刪除約 120 班。

此次減班措施不適用於國際航線。然而，FAA 的命令確實禁止從下週一開始，在特定時段內進行商業太空發射和重返大氣層的活動。該命令還允許 FAA 設施在人員不足時，可以選擇不提供某些空中交通管制服務。

這項 10% 的削減命令，意味著美國航空、達美航空、西南航空 (LUV-US) 和聯合航空必須將其總體座位運力削減約 6%。Jefferies 分析師 Sheila Kahyaoglu 表示，這四家主要航司在美國國內擁有最大的樞紐，預計將在 11 月和 12 月受到最大的影響。