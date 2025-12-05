普丁強硬表態：烏軍不撤就武力奪回頓巴斯

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-05 21:04

根據《CNBC》周五 (5 日) 報導，正在印度進行國是訪問的普丁接受《今日印度》專訪時表態，若烏克蘭軍隊不撤出頓巴斯地區，莫斯科將以武力奪取領土。這顯示俄方在和談關鍵爭議上毫不退讓，為美國斡旋的停火努力增添變數。

普丁訪印期間接受專訪，對頓巴斯領土問題態度強硬。(圖:Reuters/TPG)

「要麼我們以武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊撤出。」普丁說。

目前俄羅斯控制頓巴斯超過八成領土。該地區衝突始於 2014 年，當時烏克蘭軍隊與俄羅斯支持的分離主義勢力爆發戰鬥，遠早於 2022 年俄羅斯的全面入侵。同年，俄羅斯也入侵並併吞了南部的克里米亞半島。若拿下整個頓巴斯，俄羅斯就能打通前往克里米亞的陸上通道，戰略意義重大。

和平方案喬不攏

普丁發言前，周二才在莫斯科與美國特使 Steve Witkoff 及川普女婿庫許納會談五小時。普丁坦言，俄方對美方修訂版和平方案部分內容有異議，形容談判是「艱難的工作」。

原本的 28 點和平方案由俄美官員草擬，烏克蘭並未參與，據傳內容要求烏克蘭讓出頓巴斯領土。該方案經美烏會談後已重新修訂，烏克蘭總統澤倫斯基多次強調，任何協議都必須尊重烏克蘭主權。

專家：短期難達成和平

牛津大學講師 Marnie Howlett 向《CNBC》表示，克里姆林宮對停戰缺乏誠意，短期內不太可能達成和平。她指出，俄羅斯自 2014 年以來始終無法以武力拿下頓巴斯，烏克蘭人近 12 年的抵抗顯示他們不願割讓領土。

英國皇家聯合軍事研究所資深研究員 Emily Ferris 也認為，沒有領土讓步，莫斯科不會認真談和平。她說：「俄羅斯在戰場上持續推進，雖然幅度不大，但目前沒有理由坐上談判桌。」

曾任英國駐美大使的 Kim Darroch 周四在倫敦一場投資人峰會上說，他不認為戰爭會很快結束。他警告，若川普談不成，可能直接撒手、停止對烏軍援，把問題丟給歐洲處理。