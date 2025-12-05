鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為16.53元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.17元，其中最高估值1.29元，最低估值1.01元，預估目標價為16.53元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.29(1.29)
|1.14
|1.41
|1.72
|最低值
|1.01(1.01)
|0.57
|0.65
|1.41
|平均值
|1.17(1.18)
|0.79
|1.05
|1.58
|中位數
|1.17(1.19)
|0.76
|1.11
|1.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|134.19億
|135.85億
|154.31億
|160.16億
|最低值
|124.52億
|100.82億
|109.21億
|130.63億
|平均值
|129.01億
|118.68億
|131.73億
|148.70億
|中位數
|128.50億
|118.44億
|132.17億
|153.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.25億
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
