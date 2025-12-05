search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為16.53元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.17元，其中最高估值1.29元，最低估值1.01元，預估目標價為16.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.29(1.29)1.141.411.72
最低值1.01(1.01)0.570.651.41
平均值1.17(1.18)0.791.051.58
中位數1.17(1.19)0.761.111.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值134.19億135.85億154.31億160.16億
最低值124.52億100.82億109.21億130.63億
平均值129.01億118.68億131.73億148.70億
中位數128.50億118.44億132.17億153.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.262.054.300.881.88
營業收入36.25億69.38億167.73億139.90億139.54億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


