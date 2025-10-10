鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為16.47元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.13元，其中最高估值1.46元，最低估值0.98元，預估目標價為16.47元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.46(1.46)1.171.481.68
最低值0.98(0.98)0.460.461.35
平均值1.16(1.16)0.781.021.53
中位數1.13(1.15)0.7711.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值130.69億129.69億155.17億154.21億
最低值120.06億106.12億112.79億130.28億
平均值126.36億117.86億130.91億145.93億
中位數125.97億118.96億133.97億148.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.262.054.300.881.88
營業收入36.25億69.38億167.73億139.90億139.54億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

