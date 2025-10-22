鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為16.35元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.18元，其中最高估值1.29元，最低估值0.98元，預估目標價為16.35元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.29(1.29)
|1.17
|1.48
|1.65
|最低值
|0.98(0.98)
|0.46
|0.5
|1.35
|平均值
|1.16(1.15)
|0.77
|1.01
|1.52
|中位數
|1.18(1.13)
|0.77
|1
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|131.44億
|129.69億
|155.17億
|154.21億
|最低值
|120.06億
|106.12億
|112.79億
|130.28億
|平均值
|126.93億
|117.90億
|131.04億
|145.98億
|中位數
|126.71億
|119.18億
|133.70億
|149.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.26
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.25億
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
