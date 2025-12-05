鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為11.50元

search icon



Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為11.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.83元，其中最高估值1.27元，最低估值0.59元，預估目標價為11.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.27(1.27)11.15
最低值0.59(0.59)0.540.77
平均值0.88(0.87)0.790.92
中位數0.83(0.8)0.810.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值164.83億172.98億183.03億178.10億
最低值158.14億161.80億169.82億178.10億
平均值160.84億169.26億176.68億178.10億
中位數160.76億170.01億176.18億178.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.98億144.93億156.39億175.34億161.33億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSCX

