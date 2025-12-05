鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為11.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.83元，其中最高估值1.27元，最低估值0.59元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.27(1.27)
|1
|1.15
|最低值
|0.59(0.59)
|0.54
|0.77
|平均值
|0.88(0.87)
|0.79
|0.92
|中位數
|0.83(0.8)
|0.81
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|164.83億
|172.98億
|183.03億
|178.10億
|最低值
|158.14億
|161.80億
|169.82億
|178.10億
|平均值
|160.84億
|169.26億
|176.68億
|178.10億
|中位數
|160.76億
|170.01億
|176.18億
|178.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.98億
|144.93億
|156.39億
|175.34億
|161.33億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.7元，預估目標價為11.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為11.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯CX-US的目標價調升至11元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：多倫多道明銀行(TD-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為87.23元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇