鉅亨速報

Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.65元，其中最高估值1.19元，最低估值0.59元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.19(1.19)11.02
最低值0.59(0.32)0.540.73
平均值0.75(0.7)0.780.89
中位數0.65(0.64)0.80.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值177.23億185.65億194.91億177.35億
最低值158.14億162.45億169.82億177.35億
平均值162.08億170.86億179.92億177.35億
中位數161.11億170.03億179.36億177.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.970.510.380.130.62
營業收入129.98億145.48億155.77億173.88億162.00億

詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

