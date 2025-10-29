鉅亨速報 - Factset 最新調查：西麥斯(CX-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為11.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西麥斯(CX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.64元上修至0.65元，其中最高估值1.19元，最低估值0.59元，預估目標價為11.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.19(1.19)
|1
|1.02
|最低值
|0.59(0.32)
|0.54
|0.73
|平均值
|0.75(0.7)
|0.78
|0.89
|中位數
|0.65(0.64)
|0.8
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|177.23億
|185.65億
|194.91億
|177.35億
|最低值
|158.14億
|162.45億
|169.82億
|177.35億
|平均值
|162.08億
|170.86億
|179.92億
|177.35億
|中位數
|161.11億
|170.03億
|179.36億
|177.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.97
|0.51
|0.38
|0.13
|0.62
|營業收入
|129.98億
|145.48億
|155.77億
|173.88億
|162.00億
詳細資訊請看美股內頁：
西麥斯(CX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
