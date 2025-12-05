鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為87.41元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大帝國商業銀行(CM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.77元，其中最高估值6.98元，最低估值6.22元，預估目標價為87.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|6.98(6.67)
|7.64
|最低值
|6.22(6.22)
|6.78
|平均值
|6.68(6.53)
|7.35
|中位數
|6.77(6.53)
|7.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|225.81億
|245.91億
|最低值
|207.89億
|214.78億
|平均值
|217.45億
|229.34億
|中位數
|220.24億
|230.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.55
|5.20
|3.83
|5.36
|營業收入
|182.60億
|241.32億
|408.71億
|467.45億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國商業銀行(CM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
