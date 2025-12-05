search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國商業銀行(CM-US)EPS預估上修至6.77元，預估目標價為87.41元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大帝國商業銀行(CM-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.53元上修至6.77元，其中最高估值6.98元，最低估值6.22元，預估目標價為87.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值6.98(6.67)7.64
最低值6.22(6.22)6.78
平均值6.68(6.53)7.35
中位數6.77(6.53)7.4

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值225.81億245.91億
最低值207.89億214.78億
平均值217.45億229.34億
中位數220.24億230.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS5.555.203.835.36
營業收入182.60億241.32億408.71億467.45億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國商業銀行(CM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


