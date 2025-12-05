鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-0.19元，預估目標價為115.00元

search icon



Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-0.19元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.47元上修至-0.19元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.54元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.17(-0.45)0.30.951.37
最低值-0.54(-0.54)-0.610.30.9
平均值-0.32(-0.48)-0.050.581.14
中位數-0.19(-0.47)-0.050.591.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.81億16.52億21.50億22.83億
最低值12.29億14.98億18.46億21.57億
平均值12.58億15.60億19.29億22.20億
中位數12.63億15.52億19.07億22.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.21-1.45-1.58-2.01-7.48
營業收入3.88億5.06億6.00億6.28億8.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


