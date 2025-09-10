鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-0.48元，預估目標價為115.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.98元上修至-0.48元，其中最高估值-0.46元，最低估值-1.03元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.46(-0.84)
|0.25
|0.78
|1.1
|最低值
|-1.03(-1.03)
|-0.71
|0.08
|1.1
|平均值
|-0.63(-0.97)
|-0.23
|0.46
|1.1
|中位數
|-0.48(-0.98)
|-0.21
|0.48
|1.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.37億
|15.84億
|21.27億
|22.92億
|最低值
|11.81億
|14.70億
|18.10億
|22.92億
|平均值
|12.17億
|15.25億
|19.22億
|22.92億
|中位數
|12.32億
|15.27億
|19.08億
|22.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.21
|-1.45
|-1.58
|-2.01
|-7.48
|營業收入
|3.88億
|5.06億
|6.00億
|6.28億
|8.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
