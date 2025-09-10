search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-0.48元，預估目標價為115.00元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.98元上修至-0.48元，其中最高估值-0.46元，最低估值-1.03元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.46(-0.84)0.250.781.1
最低值-1.03(-1.03)-0.710.081.1
平均值-0.63(-0.97)-0.230.461.1
中位數-0.48(-0.98)-0.210.481.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.37億15.84億21.27億22.92億
最低值11.81億14.70億18.10億22.92億
平均值12.17億15.25億19.22億22.92億
中位數12.32億15.27億19.08億22.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.21-1.45-1.58-2.01-7.48
營業收入3.88億5.06億6.00億6.28億8.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

