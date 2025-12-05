中國「國產GPU第一股」摩爾線程今掛牌 首日開高近470% 抽中一簽賺逾200萬

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-05 10:55

中國「國產 GPU 第一股」摩爾線程 (688795-CN)今 (5) 日正式登陸上海證交所科創板，股票代號為「688795」，上市首日開盤開高 468.78% 至每股人民幣 650 元，一度漲高到 688 元，而以開盤價計算的話，抽中一簽可賺近 27 萬人民幣(約 121.5 萬台幣)。

中國「國產GPU第一股」摩爾線程今掛牌 首日開高近470% 抽中一簽賺約200萬（圖：Shutterstock）

摩爾線程發行價為每股人民幣 114.28 元，是今年以來發行價最高的新股。11 月 24 日開啟申購時，公私募等 267 家機構參與報價，網下申購倍數近 1600 倍，網路發行初步中簽率為 0.02423369%。

‌



摩爾線程此次發行情況備受關注，首次公開發行後總股本為 4.7 億股，發行數量為 7000 萬股，均為新股，無老股轉讓。上市初期無限售流通股數量為 2938.2386 萬股，佔總股本比例 6.25%。

摩爾線程的上市之路較為順利，上市申請於 2025 年 6 月 30 日受理，經過兩輪問詢後，於 9 月 26 日過會。

自 2020 年成立以來，摩爾線程專注於全功能 GPU 的自主研發與設計。基於完全自主研發的 MUSA 統一系統架構，率先實現單晶片同時支援 AI 運算加速、圖形渲染、實體模擬與科學運算超高清視訊編解碼的技術突破。

在 AI、數位孿生等產業浪潮推動下，GPU 需求持續提升，全球成長諮詢公司弗若斯特沙利文預測 2029 年全球 GPU 市場規模將達 3.62 兆元，中國市場成長迅猛，規模料將達到 1.36 兆元，全球佔比將提升至 37.8%，年複合成長率 (CAGR) 高達 51.1%。

此次上市是摩爾線程發展的關鍵里程碑，首發募集資金 80 億元，將投向新一代自主可控 AI 訓推一體晶片、圖形晶片、AI SoC 晶片研發項目及補充流動資金等。這不僅是對公司堅持核心技術自主創新與產品迭代速度的認可，也標誌著公司在 GPU 算力領域建構起技術、產品、市場與資本協同發展的體系化能力。