鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至222.5元，幅度約3.49%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由215元上修至222.5元，調升幅度3.49%。其中最高估值232元，最低估值195元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予是德科技評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
是德科技今(3日)收盤價為199.545元。近5日股價上漲3.49%，標普指數上漲1.6%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為208.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至208元，幅度約4%
- 是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合技術
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為44.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇