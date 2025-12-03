search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技KEYS-US的目標價調升至222.5元，幅度約3.49%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對是德科技(KEYS-US)提出目標價估值：中位數由215元上修至222.5元，調升幅度3.49%。其中最高估值232元，最低估值195元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予是德科技評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

是德科技今(3日)收盤價為199.545元。近5日股價上漲3.49%，標普指數上漲1.6%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股KEYS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
是德科技200.54+1.52%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty