鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為208.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對是德科技(KEYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.95元，其中最高估值8.4元，最低估值7.13元，預估目標價為208.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.4(8)
|9.73
|10.5
|最低值
|7.13(7.13)
|8.4
|9.24
|平均值
|7.89(7.79)
|9.01
|9.85
|中位數
|7.95(7.83)
|8.96
|9.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.69億
|65.98億
|69.55億
|最低值
|56.15億
|63.84億
|67.83億
|平均值
|60.31億
|64.82億
|68.76億
|中位數
|61.01億
|64.60億
|68.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.78
|6.18
|5.91
|3.51
|4.89
|營業收入
|49.41億
|54.20億
|54.64億
|49.79億
|53.75億
詳細資訊請看美股內頁：
是德科技(KEYS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
