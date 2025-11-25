search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為208.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對是德科技(KEYS-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.83元上修至7.95元，其中最高估值8.4元，最低估值7.13元，預估目標價為208.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.4(8)9.7310.5
最低值7.13(7.13)8.49.24
平均值7.89(7.79)9.019.85
中位數7.95(7.83)8.969.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值62.69億65.98億69.55億
最低值56.15億63.84億67.83億
平均值60.31億64.82億68.76億
中位數61.01億64.60億68.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.786.185.913.514.89
營業收入49.41億54.20億54.64億49.79億53.75億

詳細資訊請看美股內頁：
是德科技(KEYS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


