〈台幣〉外資、央行上演你丟我撿 連3貶收31.435元
鉅亨網記者陳于晴 台北
日元兌美元強升一天後，今 (2) 日逐漸降溫回貶，新台幣兌美元匯率則呈先貶後升，外資與央行上演你丟我撿戲碼，終場以近乎平盤、微貶 0.4 分作收，收在 31.435 元，寫下連 3 黑，台北及元太外匯市場總成交值略增至 17.53 億美元。
台股今天反彈上漲 221.74 點或 0.81%，收在 27564.27 點，外資回頭買超並匯入，帶動新台幣兌美元匯率一度升抵 31.403 元，不過，受到央行尾盤介入調節的影響，終場升幅回吐，收在 31.435 元，小貶 0.4 分。
觀察主要亞幣兌美元表現，根據央行統計，韓元升值 0.08%，人民幣升值 0.04%，日元則貶值 0.26%，新加坡幣貶值 0.1%，新台幣小貶 0.01%，亞幣互有升貶。
市場對美國聯準會 (Fed)12 月降息的預期進一步升溫，根據 CME FedWatch 工具顯示，交易員目前押注 Fed 下周降息 1 碼的機率達 88%。不過，12 月之後的路徑更不明朗，投資人目前幾乎不預期春季前還會有一次降息。
