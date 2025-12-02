鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-02 18:47

日元兌美元強升一天後，今 (2) 日逐漸降溫回貶，新台幣兌美元匯率則呈先貶後升，外資與央行上演你丟我撿戲碼，終場以近乎平盤、微貶 0.4 分作收，收在 31.435 元，寫下連 3 黑，台北及元太外匯市場總成交值略增至 17.53 億美元。

〈台幣〉外資、央行上演你丟我撿 連3貶收31.435元。(圖：shutterstock)

台股今天反彈上漲 221.74 點或 0.81%，收在 27564.27 點，外資回頭買超並匯入，帶動新台幣兌美元匯率一度升抵 31.403 元，不過，受到央行尾盤介入調節的影響，終場升幅回吐，收在 31.435 元，小貶 0.4 分。

觀察主要亞幣兌美元表現，根據央行統計，韓元升值 0.08%，人民幣升值 0.04%，日元則貶值 0.26%，新加坡幣貶值 0.1%，新台幣小貶 0.01%，亞幣互有升貶。