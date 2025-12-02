鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為15.92元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.59元，其中最高估值0.67元，最低估值0.32元，預估目標價為15.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.67(0.67)
|1.9
|2.68
|2.78
|最低值
|0.32(0.32)
|0.86
|1.15
|0.96
|平均值
|0.52(0.52)
|1.38
|1.74
|1.51
|中位數
|0.59(0.6)
|1.38
|1.96
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.48億
|50.44億
|49.62億
|48.65億
|最低值
|24.73億
|35.79億
|37.00億
|34.76億
|平均值
|26.42億
|41.46億
|42.84億
|40.50億
|中位數
|26.62億
|39.53億
|41.81億
|39.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|1.95
|-0.35
|0.09
|0.85
|營業收入
|8.43億
|10.82億
|9.52億
|10.88億
|15.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
