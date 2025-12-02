search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為15.92元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元下修至0.59元，其中最高估值0.67元，最低估值0.32元，預估目標價為15.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.67(0.67)1.92.682.78
最低值0.32(0.32)0.861.150.96
平均值0.52(0.52)1.381.741.51
中位數0.59(0.6)1.381.961.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.48億50.44億49.62億48.65億
最低值24.73億35.79億37.00億34.76億
平均值26.42億41.46億42.84億40.50億
中位數26.62億39.53億41.81億39.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.101.95-0.350.090.85
營業收入8.43億10.82億9.52億10.88億15.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Equinox Gold Corp13.99+0.79%

