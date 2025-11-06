search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinox Gold Corp(EQX-US)EPS預估上修至0.54元，預估目標價為14.91元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Equinox Gold Corp(EQX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.54元，其中最高估值0.85元，最低估值0.26元，預估目標價為14.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.85(0.85)1.582.682.78
最低值0.26(0.26)0.220.570.93
平均值0.53(0.51)1.221.641.43
中位數0.54(0.51)1.351.661.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.59億42.35億49.62億48.65億
最低值24.73億35.79億30.32億28.99億
平均值26.15億38.26億39.59億38.18億
中位數25.88億38.24億39.27億35.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.101.95-0.350.090.85
營業收入8.43億10.82億9.52億10.88億15.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinox Gold Corp(EQX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

