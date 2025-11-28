香港大埔五級惡火 75人遇難 施工為何採用竹鷹架？
香港大埔火災在焚燒十餘小時後已基本控制，至今造成 75 人遇難，這場五級火災也引發反思：老舊高樓火災為何如此致命？
據《第一財經》周四（27 日）報導，竹腳手架易燃點低則是結構工程師徐珂徐珂關注的另一個重點。鷹架在中國大陸稱為腳手架，港澳稱棚架。
一項由清華學者 2003 年發表的研究文章指出，香港竹腳手架佔腳手架市場 90％。此次發生火情的宏福苑亦是用這種「竹棚架」。據港媒報導，「火勢經外圍施工棚架向上迅速蔓延」。
徐珂表示，竹腳手架在香港是個行業特點。香港由於街道狹窄，施工空間小，標準化金屬腳手架施工存在很多適用性難題，竹腳手架相對靈活，重量輕，對人力要求低，加之提供大量產業工作機會，這可能是香港在法律和規範層面未禁止竹腳手架的原因。
但竹木腳手架的劣勢在於材料標準化、承載能力、性能不均勻、耐久性、易燃點低等，中國大陸已於 2021 年禁止使用竹木腳手架施工。
清華同衡規劃院副總規劃師、城市公共安全規劃研究所所長萬漢斌也提到，竹棚架在中國內地多層住宅曾經也大量使用，但自 2021 年起官方已明確禁止使用，特別是高層建築均已使用金屬棚架。
在中規院（北京）規劃設計公司城市安全研究中心主任鄒亮看來，竹木腳手架或許是火勢蔓延的推手之一，但可能不是唯一原因。
「高層火勢蔓延多由易燃材料所致。除了竹木腳手架，老房維修中所選的保溫材料、門窗的密封材料、雨棚等，是否具有阻燃性，也均需納入考量。」鄒亮表示。
此外，他認為香港建築樓間距小，建築密度大，也不利於火勢控制。在人口居住密度大的背景下，住戶在樓道擺放的雜物對助燃和逃生的影響亦不容小覷。
