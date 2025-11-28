香港大埔住宅樓大火延燒的一夜 目擊者：火特別快 呼就起來了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-28 04:30

即使遠在 19 公里外的深圳皇崗口岸，也能聞到空氣中彌漫的焦糊氣味。

11 月 27 日（周四）凌晨 2 時，在香港大埔宏福苑火災現場，至少四條水柱正噴向火勢明顯的三棟高樓，滾滾濃煙匯聚空中。其中兩棟大樓火勢依然較大，部分樓層幾乎整層充斥灼眼火光，還有火焰衝出窗戶跳動。

這場火災發生於 26 日下午 2 時 51 分左右，火勢迅速蔓延，波及宏福苑 7 幢大樓，火警一步步升至五級。

據《澎湃新聞》報導，家離宏福苑僅一街之隔的一名居民回憶，11 月 26 日下午臨近 3 點，她剛午睡醒來，就在陽台看到宏福苑起火了，「火（燒得）特別快，『呼』就起來了，風一吹，就往樓上衝，燒得『砰砰』響」。

這位居民說，消防很快趕來，但當時「水只能沖到八樓、十樓（高）」。火燒到傍晚六點，一些高樓外的腳手架（鷹架）已經「渣都不剩了」。

這位居民說，他們一家被煙熏得喘不過氣，擔心被火勢牽連，乾脆搬到附近的廣福商場打地鋪。

住在宏福苑宏仁閣 17 樓的黎英表示，從她記事二十多年裡，宏福苑很少發生火災，兒時有次聽到鄰居家火警鐘報警，消防車很快就把火撲滅了。

這次起火，她放下手頭工作，約下午 4 點趕到家，小區已拉起警戒線，她所在樓棟「沒有被燒到，但也不讓進去」。到下午 5 點多，火勢蔓延到宏仁閣。

27 日凌晨兩點火災現場，宏福苑周邊路段已經實施交通管制，消防員正在滅火；靠近小區的人行天橋上，幾乎站滿駐足觀望火情的市民，不時有人因刺鼻煙味咳嗽；天橋下方的雙向四車道，擠滿隨時待命的消防、救護、警車，放眼望去，警燈的紅光延伸到了路的盡頭。

從天橋視角觀察，至少四條水柱噴向火勢明顯的三棟高樓，滾滾濃煙匯聚空中；其中兩棟大樓火勢較大，外立牆體黢黑，部分樓層幾乎整層充斥灼眼火光，還有火焰衝出窗戶跳動。

凌晨 4 點半，一股強風吹過，部分原本即將熄滅的房間火勢又起，伴隨著「噼啪」響聲和雜物墜落聲。

受此次火災影響，宏福苑小區及周邊緊鄰樓棟居民被暫時疏散，其中一些人選擇在廣福商場二層露天廣場過夜，那兒可以看到火情，有的人裹著毛毯，著火的高樓在他們眼中映出火光，有人一盯就是一整晚。

更多人席地而睡，亦或枕靠在長椅、石柱旁。一位老人拿毛毯蒙住了頭，睡得正沉的她身體歪斜，一隻手露出毯子，上面的皺紋被暖黃路燈照得格外清晰。

62 歲的李阿超沒睡，背靠椅子坐久了，便俯身把身體重心撐在雨傘上緩解腰酸，或揉揉勞損過度的膝關節。

他是名清潔工，家緊挨著宏福苑，26 日凌晨他上完晚班就到廣場坐著了，帶著個小布袋，裝著水、兩個桃子。妻兒都去了室內安置點，他不去，「我就要在這兒坐著」。