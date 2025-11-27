英特爾聲明捍衛羅唯仁重返團隊 強調「指控沒有根據」

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-27 11:33

英特爾示意圖。

英特爾指出，公司在執行長陳立武領導下，正重振工程導向、客戶至上的企業文化，並聚焦於強化 x86 架構實力、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，以及加速推進 AI 策略，作為這項轉型的一環，英特爾歡迎羅唯仁重返團隊。

羅唯仁先前在英特爾服務 18 年，專注於晶圓製程技術的研發，之後加入台積電，持續深耕相關領域。羅唯仁以其誠信、領導力與技術專業，在整個半導體產業備受推崇。

英特爾一向秉持嚴格的政策與管控措施，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴格遵守相關承諾。「根據目前我們掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅先生的指控具有任何根據」。