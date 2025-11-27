英特爾聲明捍衛羅唯仁重返團隊 強調「指控沒有根據」
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前資深副總羅唯仁洩密案不斷延燒，英特爾 (INTC-US) 今 (27) 日也發出聲明，除捍衛羅唯仁重返英特爾的正當性，也強調根據目前所掌握的資訊，沒有理由相信外界對羅唯仁的指控具有任何根據，並歡迎羅唯仁重返英特爾。
英特爾指出，公司在執行長陳立武領導下，正重振工程導向、客戶至上的企業文化，並聚焦於強化 x86 架構實力、打造值得信賴的美國晶圓代工服務，以及加速推進 AI 策略，作為這項轉型的一環，英特爾歡迎羅唯仁重返團隊。
羅唯仁先前在英特爾服務 18 年，專注於晶圓製程技術的研發，之後加入台積電，持續深耕相關領域。羅唯仁以其誠信、領導力與技術專業，在整個半導體產業備受推崇。
英特爾一向秉持嚴格的政策與管控措施，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴格遵守相關承諾。「根據目前我們掌握的資訊，沒有理由相信外界針對羅先生的指控具有任何根據」。
半導體產業發展至今，自由工作、運用自身技術專長、在企業間流動一直是產業創新的基石。人才在企業間的流動是業界普遍且健康的現象，這次情況也不例外。英特爾將繼續專注於使命，並對團隊的誠信和高標準深具信心。
