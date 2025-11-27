40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-27 08:16

香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。

香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三下午發生火災。（圖：央視）

據《央視》報導，香港消防處周四公布的最新數據顯示，大埔火災已造成 40 人遇難，另有 45 人受傷。

香港特區行政長官李家超周四凌晨表示，目前現場火情已經基本受控。李家超表示，特區政府高度重視此次事件，迅速協調消防、醫療、民政等各部門力量，全面展開滅火救援、傷員救治及善後支援工作。李家超說，目前首要工作是撲滅火情和救助傷者。

火災發生後，香港有關部門派出大量消防人員和警力前往事發地進行救援。民政部門開放多個庇護中心，供有需要的人員入住。

大埔民政處開放五個社區會堂，並借用廣福邨兩間社福機構以及部分過渡性房屋等，作為臨時庇護中心，給有需要的居民入住，目前有超過 700 人正在使用庇護中心。大埔區也已派出 19 支關愛隊展開支援工作，民安隊也安排人手配合庇護中心的工作。

火災發生後，許多香港民眾自發成為義工，幫助災民。

吳女士是大埔居民，火災發生後，她自發幫忙運送物資。她說，災民可能已經沒有了家，自己想出一份力幫助他們，希望他們可以渡過難關。

簡先生也自發成為義工，為災民搬運水和物資，分發食物。他說，希望盡綿薄之力幫助災民。

香港警方周四以涉嫌誤殺罪拘捕負責維修大廈的工程公司三名負責人。