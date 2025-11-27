search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Workday公司(WDAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.94元上修至9.1元，其中最高估值9.76元，最低估值8.57元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.76(9.25)11.4117.2816.31
最低值8.57(8.24)9.6211.5612.71
平均值9.07(8.9)10.713.0514.45
中位數9.1(8.94)10.7412.9714.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值95.58億109.77億123.83億139.70億
最低值94.98億106.45億117.37億134.24億
平均值95.39億107.28億120.26億136.58億
中位數95.43億107.08億120.10億135.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.190.12-1.445.281.95
營業收入42.99億51.48億61.98億71.97億84.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Workday公司(WDAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWDAY

相關行情

台股首頁我要存股
Workday公司210.76-9.81%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty