鉅亨速報 - Factset 最新調查：Workday公司(WDAY-US)EPS預估上修至9.1元，預估目標價為280.00元

根據FactSet最新調查，共38位分析師，對Workday公司(WDAY-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.94元上修至9.1元，其中最高估值9.76元，最低估值8.57元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.76(9.25)
|11.41
|17.28
|16.31
|最低值
|8.57(8.24)
|9.62
|11.56
|12.71
|平均值
|9.07(8.9)
|10.7
|13.05
|14.45
|中位數
|9.1(8.94)
|10.74
|12.97
|14.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|95.58億
|109.77億
|123.83億
|139.70億
|最低值
|94.98億
|106.45億
|117.37億
|134.24億
|平均值
|95.39億
|107.28億
|120.26億
|136.58億
|中位數
|95.43億
|107.08億
|120.10億
|135.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.19
|0.12
|-1.44
|5.28
|1.95
|營業收入
|42.99億
|51.48億
|61.98億
|71.97億
|84.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Workday公司(WDAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
