歐洲智庫OMFIF：全球多國央行對AI謹慎以對 「去美元化」進程舉步維艱

鉅亨網編譯陳韋廷

根據官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 周三 (26 日) 公佈的最新調查報告，對全球多數央行而言，AI 尚未融入核心業務，數位資產也未在其考量範圍內。這項調查的工作小組由來自歐洲、非洲、拉丁美洲及亞洲的 10 家央行組成，這些央行管理的資產規模約 6.5 兆美元。

cover image of news article
歐洲智庫OMFIF：全球多國央行對AI謹慎以對 「去美元化」進程舉步維艱（圖：Shutterstock）

調查發現，目前在 AI 領域探索較深的央行，反而對其風險更為謹慎。央行對 AI 的主要擔憂是，AI 驅動的行為可能「加速未來危機的爆發」。


報告援引一位參與者觀點指出，AI 能幫助我們看到更多信息，但決策權必須始終掌握在人類手中。

逾六成受訪者表示，儘管 AI 工具在科技公司、零售銀行及投資銀行引發裁員潮，但目前仍未用於支援央行核心業務。多數央行對 AI 的早期應用集中在常規分析任務，而非風險管理或投資組合建構等關鍵領域，基本用於數據彙總或市場監測等基礎工作。

在數位資產方面，93%​​的受訪央行目前不投資數位資產，他們對資產代幣化持關注態度，但對加密貨幣保持謹慎。

參與調查的工作小組包含 6 家 G20 成員國央行及 2 家 G7 成員國央行。

調查也顯示，各國央行認為全球正快速邁向多極體系，這一趨勢催生儲備多元化需求，促使央行更注重資產抗風險能力與流動性，縮小了可考慮的儲備資產範圍。

此外，近六成受訪央行希望多元化以減少對美元的依賴，但美債流動性鞏固了美元核心地位，儘管市場預估歐元人民幣可能受益，但美元仍將是外匯儲備主導貨幣。


