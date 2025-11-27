鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 05:10

根據官方貨幣與金融機構論壇 (OMFIF) 周三 (26 日) 公佈的最新調查報告，對全球多數央行而言，AI 尚未融入核心業務，數位資產也未在其考量範圍內。這項調查的工作小組由來自歐洲、非洲、拉丁美洲及亞洲的 10 家央行組成，這些央行管理的資產規模約 6.5 兆美元。

歐洲智庫OMFIF：全球多國央行對AI謹慎以對 「去美元化」進程舉步維艱（圖：Shutterstock）

調查發現，目前在 AI 領域探索較深的央行，反而對其風險更為謹慎。央行對 AI 的主要擔憂是，AI 驅動的行為可能「加速未來危機的爆發」。

報告援引一位參與者觀點指出，AI 能幫助我們看到更多信息，但決策權必須始終掌握在人類手中。

逾六成受訪者表示，儘管 AI 工具在科技公司、零售銀行及投資銀行引發裁員潮，但目前仍未用於支援央行核心業務。多數央行對 AI 的早期應用集中在常規分析任務，而非風險管理或投資組合建構等關鍵領域，基本用於數據彙總或市場監測等基礎工作。

參與調查的工作小組包含 6 家 G20 成員國央行及 2 家 G7 成員國央行。

調查也顯示，各國央行認為全球正快速邁向多極體系，這一趨勢催生儲備多元化需求，促使央行更注重資產抗風險能力與流動性，縮小了可考慮的儲備資產範圍。