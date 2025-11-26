鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估下修至3.29元，預估目標價為28.00元

search icon



Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估下修至3.29元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對惠普(HPQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.38元下修至3.29元，其中最高估值3.57元，最低估值2.98元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.57(3.57)3.773.573.52
最低值2.98(2.98)2.953.483.52
平均值3.27(3.34)3.363.533.52
中位數3.29(3.38)3.433.533.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值583.53億590.93億576.23億587.49億
最低值555.14億558.48億576.23億587.49億
平均值562.59億572.48億576.23億587.49億
中位數560.29億569.71億576.23億587.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS5.332.983.262.81
營業收入637.01億620.33億534.75億531.51億

詳細資訊請看美股內頁：
惠普(HPQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


