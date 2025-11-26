鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠普(HPQ-US)EPS預估下修至3.29元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對惠普(HPQ-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.38元下修至3.29元，其中最高估值3.57元，最低估值2.98元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.57(3.57)
|3.77
|3.57
|3.52
|最低值
|2.98(2.98)
|2.95
|3.48
|3.52
|平均值
|3.27(3.34)
|3.36
|3.53
|3.52
|中位數
|3.29(3.38)
|3.43
|3.53
|3.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|583.53億
|590.93億
|576.23億
|587.49億
|最低值
|555.14億
|558.48億
|576.23億
|587.49億
|平均值
|562.59億
|572.48億
|576.23億
|587.49億
|中位數
|560.29億
|569.71億
|576.23億
|587.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.33
|2.98
|3.26
|2.81
|營業收入
|637.01億
|620.33億
|534.75億
|531.51億
詳細資訊請看美股內頁：
惠普(HPQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
