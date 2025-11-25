美烏會談傳進展 歐洲促俄回到談判桌、直接參與協商

鉅亨網新聞中心 2025-11-25 04:01

美國與烏克蘭代表 23 日在瑞士日內瓦就美方提出的結束烏克蘭危機 28 點新計畫舉行會談。會後，美國國務卿魯比奧 (Marco Rubio) 表示會談「富有成果」，美國總統川普也在社群平台發文稱：「俄烏和平談判真的可能取得重大進展嗎？也許確實有一些好事正在發生。」

美烏就俄烏戰爭進行會談傳出進展，川普稱「好事正在發生」。(圖:Shutterstock)

根據法新社、英國《衛報》報導，歐洲各國領袖對本輪會談相繼表態。

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 的發言人周一表示，首相對週末會談取得「重大進展」表示歡迎，但該發言人也補充，「仍有一些懸而未決的問題」，將在未來幾天和幾周內繼續討論。

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 表示，雖然在日內瓦首輪會談中澄清了一些問題，但我們也知道：烏克蘭的和平不會在一夜之間發生。他強調，考慮到烏克蘭和平計畫對歐洲安全的影響，必須徵求歐洲方面的意見並獲得同意。梅爾茨也呼籲俄羅斯回到談判桌前，更直接地參與相關談判。

歐盟執委會主席馮德萊恩稱，日內瓦會談取得了「良好進展」。雖然還有很多工作要做，但現在已經擁有了繼續推進的堅實基礎。「我們必須保持團結，並繼續將烏克蘭的最佳利益置於我們努力的核心。」

俄羅斯總統新聞秘書 Dmitry Peskov 則表示，俄方未收到任何與美國、烏克蘭和歐洲國家日內瓦會談相關的消息，也不知曉上述各方在溝通中所制定的計畫內容。俄方希望透過官方管道獲得相關資訊，而非對比不同的媒體報導。

他同時表示，俄方對與美國開展溝通和談判依然持開放立場。