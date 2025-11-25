Edward 愛德華 2025-11-25 16:00

近年來，隨著聯合國與各國政府積極推動永續發展目標，永續投資已從邊緣走向主流，成為全球資本市場的重要趨勢。然而，要實現真正的轉型與規模化，僅靠政府資金與綠色債券是遠遠不夠的。永續投資需要更深入的資本市場參與——特別是私人資本的投入與公開市場的通路。本文將從四個面向，解析這兩大要素為何成為永續發展能否成功的關鍵。

永續投資的關鍵推力： 為何私人資本與公開市場缺一不可？ (圖:shutterstock)

一、不只是錢：私人資本帶來的成長動能

私人資本，包括創業投資與私募股權，在永續企業的成長過程中扮演不可或缺的角色。這類企業往往需要大量資金投入於技術研發、商業模式驗證與營運效率提升，而私人資本不僅提供資金，更帶來市場洞察、管理經驗與網絡資源，協助企業從初創走向成熟，並為進入公開市場鋪路。

二、走向市場：公開掛牌帶來的能見度與影響力

對永續企業而言，進入公開市場不僅是募資手段，更是提升品牌能見度、吸引多元投資人並擴大影響力的關鍵一步。近年來，特殊目的收購公司（SPAC）已成為永續企業加速上市的有效途徑，尤其於納斯達克與紐約證交所，更能協助企業以較低成本與更快速度進入資本市場。掛牌於國際級交易所，不僅能接觸更多機構投資人、提升企業信譽，也有助於吸引全球人才，形成正向循環。

三、監管趨嚴：ESG 透明度成為企業必修課

隨著氣候議題日益緊迫，各國監管機構對企業的 ESG 實踐與揭露要求也日趨嚴格。投資人愈來愈重視企業的永續表現與資訊透明度，而公開市場的掛牌身份，正可促使企業建立系統性的 ESG 揭露機制，回應市場期待，並避免潛在的合規與聲譽風險。

四、創造長期價值：商業與影響力的雙重回報

永續投資的最終目標，是在創造財務回報的同時，為社會與環境帶來正面影響。而私人資本與公開市場，正是實現這一目標的關鍵橋樑。筆者認為：「永續企業必須在商業上可行，才能持續創造影響力。沒有營利能力的善意，終將難以長久。」