鉅亨網新聞中心 2025-11-18 14:36

正當全球科技界聚焦於 Google 下一代 AI 模型 Gemini 3.0 的重磅發佈之際，中國螞蟻集團 (688688-CN) 的 AI 助手「靈光」搶先進入以「一句話即生前端 UI、作業系統介面」等驚艷實測，宣告了 AI 已進入「生成湧現」的典範轉移新階段。這種系統級的自主擴展與多模態融合能力，被視為 AI 的下一個未來。

30秒造一個App！螞蟻「靈光」槓上Gemini 3.0 搶先進入生成湧現時代。(圖:shutterstock)

螞蟻集團旗下集「閃應用、對話、開眼」於一體的全模態通用 AI 助理「螞蟻靈光」正式上線，並經全網首測證明，其核心功能能在 30 秒內一鍵生成 APP。這不僅真正實現了 AI「生成湧現」的普及化落地，也讓「人人手搓 AI」的夢想成為現實。

螞蟻靈光最引人注目的創新，在於其「閃應用」功能。它徹底顛覆了傳統應用程式的使用路徑，將複雜的「搜尋、篩選、下載、安裝」鏈路，簡化為「即時生成」。這是一場應用範式革命：

傳統 App Store： 你需要什麼，就去找。

靈光閃應用： 你需要什麼，就去造。

用戶只需在行動端輸入一句指令，靈光便可在 30 秒內一鍵創造出一個輕量級、可分享、具備動態互動能力的專屬應用程式（App），並可直接呼叫大模型等後端能力。不管是運動健身計劃、旅行規劃，還是網路熱梗的來龍去脈解析，靈光都能瞬間交付可用的「最終產品」，完美解決了當前 AI 生成內容多為「半成品」的痛點。

讓 AI 變得「好看又好懂」

與其他 AI 工具不同，靈光的核心理念是追求「資訊美學」，讓訊息變得既「好看」又「好懂」。

在底層架構上，靈光建構了「多智能體協作 Agentic 架構」。當用戶提出需求時，它能自動理解意圖，並以代碼為核心，實時調度影像、3D、動畫等不同領域的專業 AI 智能體進行協作，構建出結構化、個性化的內容輸出，以及高度美觀、沉浸式、可交互的可視化內容，甚至在行動端就能實現 3D 模型的創造。

這種設計哲學認為「美」本身就是一種功能，讓用戶在接收資訊的過程中感到愉悅、高效，並且能「秒懂」，徹底擺脫了傳統生成式 AI「千字長文淹沒關鍵訊息」的問題。

具身智能先驅 AI「開眼」看世界

靈光也探索了「攝影機 + AI」的新型態「靈光開眼」。它利用手機作為「具身智能」的史前時代載體，能夠即時、準確地辨識生活中的幾乎任何物體，甚至可以複雜的金融財報，並計算同比數據；一眼解讀專業學術論文（如 Transformer 經典之作）的主旨、架構與性能；還能辨識容易混淆的相似物件，並進行「找不同」的分析。

這項功能代表著 AI 應用不再受限於文字對話，而是真正睜眼看世界，具備與現實環境互動分析的能力。

將複雜留給 AI 將確定性交付用戶

當全球頂尖模型還在以極致的 demo 預示未來，靈光已率先將「生成湧現」的核心能力，透過「閃應用」和「資訊美學」包裝成普通成人都能用的體驗。