鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4元，預估目標價為55.50元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.1元下修至4元，其中最高估值4.9元，最低估值3.41元，預估目標價為55.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.9(4.9)5.044.984.85
最低值3.41(3.72)3.453.314.85
平均值4.15(4.21)4.274.184.85
中位數4(4.1)4.24.194.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值109.75億120.29億119.15億
最低值103.25億106.35億105.43億
平均值106.74億113.72億111.94億
中位數106.64億113.88億111.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.003.276.954.25
營業收入59.12億92.62億172.05億96.64億87.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


