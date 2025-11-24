鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4元，預估目標價為55.50元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.1元下修至4元，其中最高估值4.9元，最低估值3.41元，預估目標價為55.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.9(4.9)
|5.04
|4.98
|4.85
|最低值
|3.41(3.72)
|3.45
|3.31
|4.85
|平均值
|4.15(4.21)
|4.27
|4.18
|4.85
|中位數
|4(4.1)
|4.2
|4.19
|4.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|109.75億
|120.29億
|119.15億
|最低值
|103.25億
|106.35億
|105.43億
|平均值
|106.74億
|113.72億
|111.94億
|中位數
|106.64億
|113.88億
|111.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.00
|3.27
|6.95
|4.25
|營業收入
|59.12億
|92.62億
|172.05億
|96.64億
|87.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
