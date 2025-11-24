鉅亨網編輯林羿君 2025-11-24 15:45

阿里巴巴集團 (09988-HK) 旗下全新 AI 助理應用程式「千問 App」 17 日啟動公測，在短短一週內下載量突破 1,000 萬次，超越 ChatGPT、Sora、和 DeepSeek，成為史上成長最快的 AI 應用程式之一，顯示其打造 ChatGPT 勁敵的長期布局正逐步顯現成效。

中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代。(圖:shutterstock)

在阿里巴巴 (09988-HK) 於微信官方部落格披露該數據後，其股價週一 (24 日) 在香港一度上漲逾 5%。

‌



此次爆發式的成長，不僅體現了 AI 應用程式在消費市場的巨大潛力，也意味著阿里巴巴憑藉其強大的 Qwen 開源模型技術實力，成功搶佔了 AI Agent 時代的 C 端（消費者端）入口。

千問 App 的亮眼表現，是在阿里巴巴對原有 iOS 與 Android 應用程式進行更名、改版，並統一納入「Qwen」品牌後實現的。

登榜速度驚人： App 上線後僅兩天，即迅速衝入蘋果 App Store 免費應用程式總榜前三名。

用戶體驗獲讚： 有網友評價千問 App 是「會聊天能辦事的個人 AI 助手」，被視為「AI 裡的實用派代表」。其火爆人氣一度導致公測首日伺服器擁擠，「阿里巴巴千問崩了」的話題更登上社群媒體熱搜。

資本市場關注： 阿里巴巴於官方部落格披露該數據後，其股價在香港一度上漲逾 5%。

業內人士分析，千問 App 的推出，被譽為 AI 入口之戰的「諾曼地登陸」，在 ChatGPT 服務受限的中國市場，其快速崛起更顯得意義重大，向全球投下了新一輪「中國 AI 衝擊波」。

千問 App 的成功並非偶然，它源於阿里 Qwen 模型技術的厚積薄發。自 2023 年全面開源以來，Qwen 模型系列在全球範圍內積累了極高的聲譽和影響力：

下載量破 6 億： 至今，Qwen 系列模型的全球累積下載量已突破 6 億次，成為效能強勁、應用範圍最廣的開源大模型。

性能躋身前列： 阿里近期發表的旗艦級模型 Qwen3-Max，其性能表現已躋身全球前三甲，超越國際競爭對手如 GPT5 和 Claude Opus 4。

獲矽谷巨頭青睞： 矽谷市場對 Qwen 的依賴性不斷提高。愛彼迎（Airbnb）CEO 布萊恩 · 切斯基公開表示，公司正「大量依賴 Qwen」，因其比 Open AI 的模型更快速、更出色。輝達 CEO 黃仁勳也指出，Qwen 已佔據全球開源模型市場的大部分市占。

拿到 Agentic AI 時代首張船票

阿里巴巴管理層將千問視為「AI 時代未來之戰」。隨著大模型能力進入到「輔助人」的 Agentic AI（智能代理）時代，阿里正抓住時機打造 C 端 AI 入口。

千問 App 的核心定位是「會聊天能辦事的個人 AI 助手」。阿里方面表示，未來將把千問 App 與電商、地圖、本地生活等業務生態進行深度整合，持續強化其 Agentic 能力，目標是讓 AI 不僅能理解、能生成，更能跨場景協同、直接把事辦成。

在投資領域，千問 App 表現出專業能力，曾在美國人工智慧研究機構 Nof1.ai 發起的全球 AI 投資比賽上，以超 20% 的獲利率奪冠。不過，千問團隊也謹慎提醒用戶，目前無法提供直接炒股跟單服務，強調「可以當投資助理，不能當操盤手」，並呼籲用戶注意投資風險。

西方證券分析師鄭宏達認為，千問 App 的推出代表著阿里拿到了 AI Agent 時代的第一張「船票」，未來可能透過訂閱制和流量入口等商業模式建立 C 端獲利閉環，並進一步帶動 AI 算力與基礎設施投資的擴張。