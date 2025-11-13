鉅亨網編輯林羿君 2025-11-13 15:54

彭博據消息人士報導，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 正準備在未來幾個月大幅改版旗下主要的人工智慧 App，希望更接近 OpenAI 的 ChatGPT，這被視為追趕競爭對手、並最終從消費者端變現的重要一步。

阿里發動百名工程師大改造通義！更像ChatGPT 全力攻消費者變現。(圖:shutterstock)

消息人士透露，阿里巴巴將先更新目前 iOS 與 Android 上的「通義」App，並更名為「Qwen」（通義千問）。接著會陸續加入「代理式 AI」功能，支援淘寶等購物場景。

最終目標是把「通義千問」打造成一款功能完整的 AI Agent，這也是中美科技業的共同競賽方向。

消息人士表示，阿里巴巴已從不同部門調動超過百名工程師投入改版，這也是執行長吳泳銘 9 月提到的 AI 投資計畫之一。阿里也規劃推出國際版、走向全球市場。

「通義千問」的這次改版，是阿里巴巴將 AI 服務「真正做向消費者」的最大動作之一。過去這家電商巨頭已與新創公司 Minimax、字節跳動等競爭對手一同推出更先進的 AI 模型，試圖在效能上超越 OpenAI 和 DeepSeek 等業界領頭羊。

然而，目前大多公司仍以企業端付費為主要商業模式，中國一般用戶對付費網路服務仍較保守。「通義千問」在消費者端的受歡迎程度也落後於字節的「豆包」與騰訊的「元寶」。透過整合購物功能，阿里巴巴或許希望利用其在電子商務上的傳統優勢來吸引用戶。

除了通義 App，阿里也同時營運「Qwen Chat」，但後者功能較少。新策略是把所有介面與體驗整合到「Qwen」品牌下，成為唯一主打的 App。

知情人士指出，改版後的 Qwen 仍會維持免費，但先建立龐大用戶基礎，有助未來在消費端導入付費服務。同時，在競爭激烈的市場上能提升品牌辨識度。

從華為到騰訊，中國科技巨頭正大手筆投入 AI，與美國的 OpenAI、Meta 等公司一起，競逐可能改變全球經濟與地緣政治的關鍵技術。

吳泳銘在 9 月表示，阿里將推出新模型並打造「全棧式 AI 能力」，從服務到底層晶片都要掌握，代表其 AI 版圖擴張的企圖心。

阿里先前也試圖將 AI 能力帶入消費端，例如今年改版旗下搜尋 App「夸克」，打造全方位 AI 助理，該 App 仍會保持上架。