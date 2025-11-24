新北新莊副都心平均房價5年漲3成 房仲：三大助力加持有基之彈

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-24 11:49

新北市新莊副都心，一直以來都是新北重點發展的區塊，依實價登錄資料顯示，目前新莊副都心的平均房價約為每坪 62.7 萬元，相較於 2021 年的每坪 47.7 萬元，5 年期間就上漲了 31.4%，漲幅遠超新莊區整體 19%。

新北新莊副都心平均房價5年漲3成 房仲：獲三大助力加持。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋新莊副都心加盟店店長林家民表示，新莊副都心這波漲勢主要建立在成熟機能、產業聚落與人口紅利三大因素之上，屬於「有基之彈」，相信未來隨著更多建設和企業的湧入，新莊副都心的房市交易量能仍有望保持穩健成長的態勢。

再者，新莊是新北市人口第二多的行政區，除在地買盤外，近年來更吸引了不少台北外溢人口及周邊產業園區的就業族群，剛性需求活絡。

林家民表示，雖然今年整體市場氛圍轉淡，但新莊副都心的行情依然穩健，價格未見明顯回落。目前區內預售屋的成交單價約 74 至 83 萬元，新成屋落在 65 至 71 萬元，中古屋則依地段、屋況與屋齡而異，多介於 55 至 65 萬元之間，相較台北市與新北市的精華區，新莊副都心的房價仍然很有競爭力，是購屋民眾可以多留意的區塊。

不過，他也提醒，由於副都心僅約 20％的純住宅用地，若買方希望享有較單純的居住環境，挑選物件時應特別留意使用分區，避免住商混合的出入複雜性影響居住品質。