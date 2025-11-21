鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-21 19:19

台北股匯今 (21) 日同步跳水，加權指數重挫 991 點，收在 26434 點，外資狂賣 915 億元，新台幣兌美元匯率亦摜破 31.4 元關卡，終場收在 31.43 元，重貶 1.35 角，為連 9 貶，續創近 7 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 20.27 億美元。

〈台幣〉股匯大逃殺！連9貶摜破31.4關卡 11月以來已狂貶6.81角。(鉅亨網資料照)

外資今天上演資金大逃殺，大舉賣股並匯出，新台幣兌美元開盤價為 31.34 元，最高來到 31.298 元，盤中最低下探 31.45 元，終場以 31.43 元作收，貶值 1.35 角，周線寫下連三黑，本周累計貶值 2.8 角或 0.89%。

回顧新台幣匯率 11 月以來走勢，僅有 2 個交易日走升，其餘 13 個交易日全數收貶，11 月迄今累計貶值 6.81 角或 2.17%。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.12%，日元反彈 0.46%，韓元則重貶 0.44%，新台幣亦貶 0.43%，新加坡幣微貶 0.03%，人民幣則升值 0.05%，亞幣戶有升貶。