【Joe’s華爾街脈動】市場前景繫於聯準會政策轉向
Joe Lu
科技股猛烈平倉與比特幣災難性崩盤，預示深層的避險潮。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 21 日 美東時間
摘要
- 美股週五因聯準會官員的鴿派言論反彈，但仍創下四月以來最差單週表現；與此同時，外資大舉出走重創台股。
- 投資者因估值擔憂而大舉拋售科技股，完全蓋過了輝達 (Nvidia) 的亮眼財報，AI 漲勢遭受歷史性的拋售。
- 一位關鍵聯準會官員的鴿派言論，重新點燃了市場對十二月降息的預期，逆轉了本週稍早的鷹派趨勢，公債殖利率應聲下跌。
- 在政府關門造成的數據真空中，市場對紐約聯準銀行總裁威廉斯 (Williams) 的言論反應極端，突顯了其深層的焦慮以及對貨幣政策的依賴。
- 比特幣災難性地崩跌至七個月低點，確認了投機性資產出現普遍的投降式拋售，加劇了市場嚴峻的避險基調。
一場深層的信心危機已粉碎市場最主要的增長論述，焦點完全從企業基本面，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
