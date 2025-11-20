鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.83元，預估目標價為360.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.38元上修至10.83元，其中最高估值11.86元，最低估值9.87元，預估目標價為360.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.86(10.58)
|15.32
|17.57
|19.22
|最低值
|9.87(9.87)
|11.14
|15.04
|19.22
|平均值
|10.66(10.25)
|12.86
|15.96
|19.22
|中位數
|10.83(10.38)
|13.2
|15.62
|19.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.26億
|70.49億
|79.00億
|89.16億
|最低值
|52.94億
|56.00億
|62.37億
|89.16億
|平均值
|53.74億
|61.91億
|70.69億
|89.16億
|中位數
|53.92億
|58.64億
|70.69億
|89.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.07
|1.57
|4.74
|7.37
|7.92
|營業收入
|31.99億
|31.31億
|38.08億
|41.76億
|47.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業DY-US的目標價調升至336元，幅度約8.39%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.38元，預估目標價為300.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.07元，預估目標價為300.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業DY-US的目標價調升至300元，幅度約3.45%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇