鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.83元，預估目標價為360.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.38元上修至10.83元，其中最高估值11.86元，最低估值9.87元，預估目標價為360.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.86(10.58)15.3217.5719.22
最低值9.87(9.87)11.1415.0419.22
平均值10.66(10.25)12.8615.9619.22
中位數10.83(10.38)13.215.6219.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.26億70.49億79.00億89.16億
最低值52.94億56.00億62.37億89.16億
平均值53.74億61.91億70.69億89.16億
中位數53.92億58.64億70.69億89.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.071.574.747.377.92
營業收入31.99億31.31億38.08億41.76億47.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


