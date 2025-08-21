鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業DY-US的目標價調升至300元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)提出目標價估值：中位數由290元上修至300元，調升幅度3.45%。其中最高估值306元，最低估值275元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Dycom工業評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
Dycom工業今(21日)收盤價為257.26元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
