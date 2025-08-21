search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.07元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Dycom工業(DY-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.51元上修至10.07元，其中最高估值10.43元，最低估值9.46元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.43(10.07)12.0214.5
最低值9.46(9.2)10.4112.4
平均值10.04(9.6)11.3513.31
中位數10.07(9.51)11.3913.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值54.60億59.20億64.18億
最低值52.94億55.50億61.39億
平均值53.59億57.94億63.17億
中位數53.58億58.31億63.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.071.574.747.377.92
營業收入31.99億31.31億38.08億41.76億47.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Dycom工業(DY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty