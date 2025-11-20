search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.44元，預估目標價為20.68元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.44元，其中最高估值1.59元，最低估值1.05元，預估目標價為20.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.59(1.59)1.762.783.25
最低值1.05(1.05)0.50.982.23
平均值1.38(1.37)1.251.712.8
中位數1.44(1.39)1.281.592.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值394.41億429.86億456.67億377.61億
最低值350.76億280.14億292.01億347.22億
平均值374.00億356.83億379.82億362.42億
中位數371.25億348.27億376.49億362.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


