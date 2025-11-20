鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.63元，預估目標價為244.00元
根據FactSet最新調查，共57位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.54元上修至4.63元，其中最高估值5.23元，最低估值4.07元，預估目標價為244.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.23(5.23)
|9.35
|13.77
|10.74
|最低值
|4.07(4.07)
|5.85
|6.55
|6.33
|平均值
|4.61(4.57)
|7.15
|8.93
|8.77
|中位數
|4.63(4.54)
|7.04
|8.7
|9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,323.32億
|4,125.29億
|6,141.39億
|4,454.29億
|最低值
|2,015.83億
|2,569.07億
|2,803.00億
|2,850.38億
|平均值
|2,099.84億
|3,058.66億
|3,797.17億
|3,698.49億
|中位數
|2,103.69億
|3,000.00億
|3,726.46億
|3,719.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.17
|0.38
|0.17
|1.19
|2.94
|營業收入
|166.75億
|269.14億
|269.74億
|609.22億
|1,304.97億
詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
