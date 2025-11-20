search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.63元，預估目標價為244.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共57位分析師，對輝達(NVDA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.54元上修至4.63元，其中最高估值5.23元，最低估值4.07元，預估目標價為244.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.23(5.23)9.3513.7710.74
最低值4.07(4.07)5.856.556.33
平均值4.61(4.57)7.158.938.77
中位數4.63(4.54)7.048.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,323.32億4,125.29億6,141.39億4,454.29億
最低值2,015.83億2,569.07億2,803.00億2,850.38億
平均值2,099.84億3,058.66億3,797.17億3,698.49億
中位數2,103.69億3,000.00億3,726.46億3,719.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.170.380.171.192.94
營業收入166.75億269.14億269.74億609.22億1,304.97億

詳細資訊請看美股內頁：
輝達(NVDA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNVDA

相關行情

台股首頁我要存股
輝達186.52+2.85%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty