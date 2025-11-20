鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-20 20:35

擁有 674 萬用戶的全支付近期傳出盜刷事件，金管會今 (20) 日表示，全支付 11 月 6 日通報重大偶發事件，依規定於 11 月 17 日函報資料到銀行局，正進行調查中，初步來看，並非內部系統出現問題，除 1 件特店與消費者爭議款項外，其餘 39 件皆為全支付公司遭偽冒以 APP 系統更新為由發送釣魚郵件遭詐事件。

全支付疑遭盜刷 金管會：非內部系統異常 39件遭釣魚詐騙。(鉅亨網資料照)

截至 2025 年 9 月底，全支付擁有 674 萬 7928 戶使用者，用戶數排名電支第三；當月代理收付實質交易款項金額 63.45 億元，為電支龍頭。近期頻傳盜刷事件，引起外界關注。

銀行局副局長張嘉魁指出，第 1 種情形是用戶遭到某特約商店重複提出扣款指示，經查為特店疏失，全支付已依契約協調該店家退回民眾款項，僅有 1 件。

第 2 種情況則是詐騙集團大量寄送釣魚 E-MAIL，信件主旨為全支付系統更新，消費者不疑有詐，便點入不明來源的網址進行輸入帳號密碼，進而進行不法支付，共計 39 件。

張嘉魁指出，全支付於 10 月 31 日也通報 165 反詐騙專線阻斷詐騙網站連結，並在 APP 與媒體上呼籲用戶提高警覺，提醒驗證時增加簡訊機制，並進行防詐宣導，業者也持續灌輸消費者保護意識，持續進行網頁監控等。

外界關心遭詐騙民眾是否能獲得補償？銀行局官員指出，目前尚須釐清個案細節，但若是民眾誤信釣魚郵件並輸入帳密，可能涉及「使用者未善盡保管義務」，法律責任必須依後續調查釐清。

官員補充，電子支付交易必須登入 APP 才能進行，民眾若將帳密或驗證資訊提供給不法人士，業者在舉證上可能主張使用者端負有部分責任。