漢達12月下旬掛牌上櫃 目標每年一藥品上市拚營收向上

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-20 19:20

漢達 (6620-TW) 預計 12 月下旬掛牌上櫃，總經理陳俊良指出，漢達以高技術門檻學名藥，以及 505(b)(2) 新藥為營運雙引擎，目標未來每年有一藥品上市，力拚營收持續堆疊向上。

漢達經營團隊。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

陳俊良指出，過去營收主要來自高技術門檻學名藥，不過 505(b)(2) 新藥開發成本較全新藥低，且具有改良自原廠藥品的優勢，因此近年調整開發策略，將研發重心轉向 505(b)(2) 新藥領域，今年上半年 505(b)(2) 新藥營收比重已超過 6 成。

漢達在 2 項首發學名藥 (思覺失調症用藥、糜爛性食道炎或非糜爛性胃食道逆流疾病用藥)，以及 505(b)(2) 新藥的多發性硬化症用藥挹注下，於 2023 年轉虧為盈。此外，美國子公司旗下 Phyrago 血癌藥品已於今年 10 月上市銷售，預期將成為公司另一成長動能。

漢達今年前三季營收 14.3 億元，稅後純益 5.8 億元，每股純益 3.76 元。漢達指出，主要動能來自 Phyrago 對外授權產生的 7.3 億元授權收入。

漢達也持續拓展產品線，還有 4 項 505(b)(2) 新藥包括 HND-027 癌症用藥、HND-039 癌症用藥、HND-044 癌症用藥，以及 HND-045 神經系統用藥，預計在 2026 至 2029 年上市。其中，多靶點癌症用藥 HND-039 已在今年 9 月向美國 FDA 提出藥證申請，近日接獲 FDA 通知進入實質審查，預計明年 7 月底完成審查。