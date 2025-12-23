〈焦點股〉醫藥新兵漢達掛牌上櫃 首日漲幅達8.85%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-23 10:34

漢達 (6620-TW) 今 (23) 日以每股承銷價 84.33 元掛牌上櫃，早盤以 91.8 元開高，首日交易漲幅達 8.85%，截至 10 點 10 分，股價暫報 90.3 元，漲幅約 7.12%，成交量超過 1000 張。

漢達掛牌上櫃，首日漲幅達8.85%。(圖：漢達提供)

漢達以高技術門檻學名藥及 505(b)(2) 作為營運雙引擎，早期以高技術門檻學名藥奠定基礎，近年積極將研發重心轉向 505(b)(2) 新藥領域，今年前三季 505(b)(2) 新藥營收比重已突破 6 成，美國子公司 Handa Therapeutics 旗下 Phyrago 在 10 月正式上市銷售，為營運添成長動能。

‌



漢達持續深化國際新藥開發，多靶點癌症用藥 HND-930 已在今年 9 月向美國 FDA 提出藥證申請，並已獲 FDA 核准進入實質審查。同時，多項癌症與神經系統用藥也在同步開發中。