鉅亨速報

盤後速報 - 元大中型100(0051)次交易(21)日除息3元，參考價88.1元

鉅亨網新聞中心

元大中型100(0051-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為88.1元，相較今日收盤價91.10元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/21 91.10 3.0 3.29% 0.0
2024/11/18 80.3 2.46 3.06% 0.0
2023/11/16 71.1 2.5 0.0% 0.0
2022/11/16 54.35 2.4 4.42% 0.0
2021/11/19 62.0 1.75 2.82% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

