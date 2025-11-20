盤後速報 - 元大中型100(0051)次交易(21)日除息3元，參考價88.1元
鉅亨網新聞中心
元大中型100(0051-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為88.1元，相較今日收盤價91.10元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/21
|91.10
|3.0
|3.29%
|0.0
|2024/11/18
|80.3
|2.46
|3.06%
|0.0
|2023/11/16
|71.1
|2.5
|0.0%
|0.0
|2022/11/16
|54.35
|2.4
|4.42%
|0.0
|2021/11/19
|62.0
|1.75
|2.82%
|0.0
