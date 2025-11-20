Q4營收估雙增 矽光子檢測明年下半年顯著貢獻營收

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-20 17:24

半導體量測設備業者光焱科技 (7728-TW) 今 (20) 日參與櫃買業績發表會，董事長柯歷亞表示，第四季營收可望呈現季增與年增，同時自家開發的矽光子檢測系統 NightJar 也已通過客戶驗證，預計將在明年下半年看到較顯著的營收貢獻。

左為光焱科技董事長柯歷亞，右為總經理廖華賢。(圖：業者提供)

光焱科技預期，在假設美元兌新台幣平均匯率 30.8 的前提下，公司第四季營收將呈現雙增，毛利率也可望維持在 60% 以上的水準。

光焱近年大力投入矽光子 (Silicon Photonics)、CPO (Co-Packaged Optics) 檢測技術，相關開發已在今年第三季完成。柯歷亞表示，光焱與宜特 (3289-TW) 合作，共同打造 一站式矽光子檢測平台，由宜特蒐集客戶需求，雙方針對痛點開發 NightJar 檢測系統，目前已獲客戶驗證並出貨。

柯歷亞說，NightJar 檢測系統應用範圍廣，從上游晶圓製造、下游產品驗證，都可用影像方式觀察與量測產品的缺陷及良率，目前客戶端的驗證導入計畫都順利進行中。

柯歷亞強調，NightJar 是直接外掛在探針台上，無論是工程探針台或是量產探針台，會根據客戶需求導入，公司都有相應的配套措施，確認可以跟任何一家探針台進行整合。

針對現有主要營收來源的科研市場，柯歷亞坦言，今年科研市場受到關稅影響較大，超過半數客戶位於中國，當地政府預算提撥遞延，使整體需求轉趨保守，公司對明年科研市場持平穩看法。