把握北台重劃區最後2字頭 專家點名航空城新都心

北台灣房價全面逐高，雙北主要重劃區新案幾乎都站上 7 字頭，桃園核心重劃區新案多見 5 字頭；相較之下，客運園區平均每坪 3 字頭，少數個案甚至還可見 2 字頭，成為北台灣極具親民價位的房價凹陷區，在航空城建設陸續推進，區域發展逐步落實下，更被譽為「航空城新都心」。



至於房價中長線走勢，房地產專欄作家地產秘密客表示：「房價未來能夠漲到多少，其實很難預測，但是仔細看中路、青埔等重劃區，都是從 2 字頭開始發展，航空城新都心正值低基期，也是依循著如此的發展模式，隨著航空城建設一步步到位，未來確實有期待空間。」

通勤體感與機能逐漸成形 年輕首購願用時間換價格

航空城新都心至大園市區車程約 10 分鐘，至青埔約 15 至 20 分鐘，可銜接高鐵、機捷與國道。「地產秘密客」指出，現階段以自住為主、投資為輔，年輕首購願意用時間換價格、用通勤換空間，「這幾年交通改善幅度明顯，後續要觀察大園觀音線評估進度」，儘管現階段生活機能仍需時間累積，但若以北台房價普遍偏高的現況來看，航空城新都心確實是「可入手且具未來成長空間」的少數重劃區。

地產秘密客提醒，重劃區早期常見的課題仍在，包括生活機能仍在累積、部分路段大型車流與噪音、供給節奏需留意。「選擇產品時，仍應衡量通勤忍受度、學區與生活採買半徑，並評估未來轉手的主流坪數與格局，降低持有風險。」

北台最後的凹陷區 首購外溢買盤集結

就價格帶觀察，航空城新都心目前以 3 字頭為主、少數見 2 字頭，而放眼桃園的重劃區，如青埔新案成交已來到 6、7 字頭，中路重劃區新案約 6 字頭，小檜溪約 5 字頭，價差 15 至 20 萬元。再跟新北比一比，對比新莊、林口的 7 字頭房價，航空城新都心房價約為青埔 5 折價，稀缺性已經浮現。

「地產秘密客」指出，高房價排擠效應下，青埔、中壢外溢族群及在地就業人口（桃園機場工作人員、大園工業區）成為客運園區主力自住買盤，「雙北要找 2 字頭幾乎不可能，淡海、八里多已進入 4 字頭，客運園區反而成為北台最後的凹陷區。」

生活機能步入落地期 客運園區躍升航空城新都心

客運園區位處航空城核心腹地，具機捷 A15 大園站優勢，可便捷通勤 A12、A13 桃園國際機場，或 A18 高鐵桃園站；第二階段路網的「大園觀音線」預計明後年納入運量可行性評估，未來可望與機場捷運、桃園捷運綠線延伸形成三軌聯動。不只捷運路網有譜，周邊國道 2 甲線延伸計畫，將國道二號大園交流道向西延伸至台 61 線，可銜接西部科技產業廊道。

2025 年航科國小啟動籌備，銜接雙語大園國中，滿足園區未來九年國教需求。桃園大園體育園區預計在 2028 年完工，園區設施包含溫水游泳池、體適能中心、綜合球場及多功能教室等，也將補強生活機能。