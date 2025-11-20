search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至10.91元，預估目標價為291.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11元下修至10.91元，其中最高估值11.7元，最低估值10.69元，預估目標價為291.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值11.7(11.7)12.7213.67
最低值10.69(10.69)10.5111.99
平均值11.12(11.11)11.8213
中位數10.91(11)11.813.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值360,413,270388,525,190415,948,400
最低值349,931,000364,701,140379,748,380
平均值354,278,110375,807,440398,773,140
中位數352,034,070376,036,360401,638,460

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.110.218.938.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		337,932,397317,041,854290,434,137262,735,464

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


