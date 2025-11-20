鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至10.91元，預估目標價為291.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11元下修至10.91元，其中最高估值11.7元，最低估值10.69元，預估目標價為291.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.7(11.7)
|12.72
|13.67
|最低值
|10.69(10.69)
|10.51
|11.99
|平均值
|11.12(11.11)
|11.82
|13
|中位數
|10.91(11)
|11.8
|13.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|360,413,270
|388,525,190
|415,948,400
|最低值
|349,931,000
|364,701,140
|379,748,380
|平均值
|354,278,110
|375,807,440
|398,773,140
|中位數
|352,034,070
|376,036,360
|401,638,460
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|10.21
|8.93
|8.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
