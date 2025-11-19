鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11元，預估目標價為293元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.15元下修至11元，其中最高估值11.7元，最低估值10.69元，預估目標價為293元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|11.7(11.7)
|12.72
|13.67
|最低值
|10.69(10.69)
|10.51
|11.99
|平均值
|11.11(11.17)
|11.77
|12.86
|中位數
|11(11.15)
|11.71
|12.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|360,413,270
|388,525,190
|415,948,400
|最低值
|349,931,000
|364,701,140
|379,748,380
|平均值
|354,405,630
|375,606,440
|397,982,520
|中位數
|353,666,160
|375,117,890
|397,833,940
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|10.21
|8.93
|8.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
