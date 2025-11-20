鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-20 12:19

「中國版高盛」要出道了！中金將併東興、信達兩大券商 劍指中國版頂級投行

這次整合的政策脈絡清晰可見。近兩年，中央金融工作會議、新「國九條」等多次強調「建立一流投資銀行和投資機構」，明確要求在 2035 年前培育兩、三家具備國際競爭力的機構。中金主導的吸收合併，正是落實這項精神的策略性舉措。

值得注意的是，三家公司實控人均為中央匯金，本就具備協同基礎，業務層面更形成天然互補。

中金公司擅長高端投資銀行、跨境服務與綜合財富管理，但在區域經紀、特殊機遇業務等領域存在增長空間，東興證券則在區域財富管理、量化客戶涵蓋上根基深厚，三方整合後可望透過資源協同補齊弱項，提升公司為國家服務戰略與實體經濟的質效。

從產業格局看，若交易落地，一個更具競爭力的「巨艦級」券商將呼之欲出。根據 Wind 統計數據，截至今年第三季，中金、東興與信達的總資產合計 1 兆 9583 億元，淨資產合計 1746.81 億元，合併後總資產規模將位列行業第四，僅次於中信證券、國泰海通與華泰證券；歸母淨利潤則排名第六。

對中金公司而言，此次收購恰逢其成立 30 週年、H 股上市 10 週年與 A 股上市 5 週年的關鍵節點，為其對標國際一流投資銀行奠定基礎，也象徵著中國資本市場正邁入「巨艦時代」。

具體到業務協同，三方整合將釋放多重紅利。財富管理方面，中金原有客群聚焦高淨值人群，區域下沉不足，東興證券憑藉福建等區域優勢，大眾財富管理基礎紮實，信達證券更透過「開戶引資」策略快速拓展量化客戶。

合併後，中金將形成「高端 + 區域 + 量化」的全客群覆蓋，區域滲透與收入結構進一步優化。

投資銀行業務上，中金以央企 IPO、跨國併購見長，東興證券在產業併購、企業紓困領域表現活躍，信達證券則在破產重整等特殊機遇業務中突破顯著，三者整合將建構「傳統高端 + 中小 IPO + 特殊機遇」的全場景服務體系，對沖市場波動風險。

在固定收益與另類投資領域，信達證券的地方債承銷優勢與不良資產處置能力，東興證券的特殊資產 ABS 協同經驗，將助力中金快速切入地方債與另類投資賽道，形成「固收 + 另類」雙輪驅動格局。

中金今年前三季營收 207.6 億元，年增 54%，歸母淨利年增 130% 至 65.7 億元，成長動能強勁。此次整合不僅是企業層級的資源重組，更標誌著中國投行體系從數量擴張轉向品質提升。