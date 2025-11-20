全球重組浪潮 新興當地債升機
全球三個趨勢變革，引爆新興國家當地債匯市結構性反轉機會：政治變革、貿易體系改變、資金流動改變。
一：政治變革：
(1) 美中關係：除了關稅戰，美中關係有根本性改變，緊張關係將持續一段時間，但同時也創造機會。諸如馬來西亞、印度、墨西哥、巴西即受惠於新的供應鏈體系，以馬來西亞為例：有穩定的政治局勢、於新加坡邊境建立自由貿易區、為電子產業基地、製造業基地、吸收自中國出走的企業、與美國保持友好關係。因此，儘管美中多次來回角力，但背後確實存在很多機會。
(2) 歐洲團結：歐洲正面臨俄羅斯的軍事威脅，美國表示要歐洲國家自己承擔和對抗，德國已提出將花費 6 千億美元建設國防工業、打破債務上限。歐洲正處於體制大變革，軍事支出創二戰以來新高、投資基礎建設，部分原本流向美國的儲蓄將匯回融通這些支出，過去靠大量資本流入而獲支撐的美元將面臨挑戰。
(3) 拉丁美洲政治轉向：拉丁美洲許多國家政治普遍回到中間偏右，例如厄瓜多、智利、薩爾瓦多。且如哥倫比亞左派總統 Petro 支持度下滑、巴西盧拉總統也面臨很大壓力，這是一個很大的變革，意味著經濟政策將更可被預測。目前財政普遍受控、貨幣政策嚴謹，儘管有時有些雜音，但並未破壞宏觀經濟條件。
(4) 南非聯合政府：這是很令人振奮的題材。新成立的聯合政府積極恢復電力正常運作、強化港口和鐵路系統等利民政策，這比所有政治意識形態的爭論更能促進經濟成長。
二：貿易體系改變：過去成本便宜的全球自由貿易體系已經結束，取而代之的是貿易成本變高且較無效率的：區域貿易、雙邊貿易、安全的供應鏈，以及政治盟友的貿易。
以巴西為例：美國對巴西徵收 50% 關稅，但巴西出口的一半產品被豁免，巴西亦將原本要出口給美國的鐵礦砂轉賣給中國，所以原預期關稅會有 2% 佔 GDP 的影響，最後影響可能只有 0.5%。
另外，拉丁美洲南方共同市場 (巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭) 過去 25 年來一直想和歐盟簽訂自由貿易協定，2024 年即已加速達成協議。由此彰顯，即使美國設下貿易障礙，新興市場很有彈性，可以轉向其他貿易夥伴。
三：資金流動改變
過去即使新興國家做對了所有事情，美元強勢仍然是巨大逆風，而今這個逆風正轉為順風。美國的貿易和財政雙赤字佔 GDP 比重達 10%，但美元卻普遍比其他貨幣為強，主要乃因全球資金大量流入美國股債市場所支撐，美國國際投資部位淨債務規模佔 GDP 比重已惡化到 90%(2024 年)，遠高於金融海嘯前的 10%~20%(資料來源：美國經濟分析局)，除非資金持續流入，否則很難維持美元強勢。儘管今年以來美元有所貶值，但評價面仍是 20 年以來偏貴水準。
美國大而美法案將令債務負擔更加重、經濟成長正在放緩，降息延續，全球資產配置開始轉向美國以外的市場，包括新興市場。
※新興國家債匯市機會：
利率高：拉丁美洲實質利率普遍處於十年來最高水準，這象徵央行有效管控通膨。例如巴西當通膨惡化和貨幣貶值時，果斷將利率拉高到 15%，即使遇到總統大選，央行也維持其獨立性。其他如埃及名目利率 21%，與巴西的實質利率接近兩位數。
貨幣便宜：新興國家貨幣仍然相當便宜，普遍低於過去危機時的水準。
新興國家已經歷疫情、聯準會大舉升息、川普關稅衝擊，如今經濟和市場表現相當好，這是新興市場更成熟的證據。
